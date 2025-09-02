الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
اعترافات المتهمات بممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

أدلت 4 فتيات أجانب متهمات بممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بمنطقة النزهة باعترافات تفصيلية أمام نيابة النزهة.


وقالت المتهمات إنهن قدمن إلى مصر بتأشيرة سياحة وكانوا على اتفاق مسبق مع أحد الأشخاص في الداخل الذي يعمل معهن وسهل لهن الاختباء من الأمن والتهرب بعد انتهاء تأشيرتهن ووفر لهن المسكن، كما كان يجلب لهن الزبائن مشيرين إلى أنهن لا يقبلن غير الزبائن الذين يتعاملون بالدولار وخاصة من العرب والأجانب المقيمين في البلاد. 

ممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث  قسم شرطة النزهة، تفيد إدارة شخص نادي صحي كستار لممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 أجانب في وضع مخل لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.

