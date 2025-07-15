طريقة عمل الكبسة باللحمة مثل الأصلية وبمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكبسة باللحمة، الكبسة باللحمة من الأطباق الخليجية الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم لمذاقها المميز، فهى عبارة عن أرز باللحمة يتم طهيه بتوابل وطريقة محددة.

وطريقة عمل الكبسة باللحمة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل على الطريقة الأصلية لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الكبسة باللحمة.

مكونات عمل الكبسة باللحمة:-

كيلو لحم يفضل لحم الضأن مقطع إلى مكعبات متوسطة

2 كوب أرز بسمتي

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ثمرة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

1 حبة جزر مبشورة (اختياري)

1 لومي (ليمون مجفف)

1 عود قرفة

3 حبات هيل

3 حبات قرنفل

2 ورقة غار

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة بهارات كبسة

ملح حسب الرغبة

ماء ساخن للسلق

طريقة عمل الكبسة باللحمة:-

في قدر على النار، ضعي اللحم مع كمية من الماء، وأزيلي الزفرة عند الغليان.

أضيفي ورق الغار، الهيل، القرفة، والقرنفل واتركيه حتى ينضج 70%.

احتفظي بالمرق لاستخدامه لاحقا في طهي الأرز.

في قدر آخر، سخني الزيت أو السمن، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي الثوم المفروم ثم الطماطم المبشورة وقلبي جيدا حتى تتسبك.

أضيفي معجون الطماطم وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الجزر المبشور (إن وجد)، ثم اللومي والبهارات (الكركم، الفلفل الأسود، بهارات الكبسة) وقلبي الخليط.

أضيفي اللحم المسلوق وقلبي لمدة 5 دقائق.

اغسلي الأرز جيدا وانقعيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم صفيه.

أضيفي الأرز إلى القدر فوق اللحم وقلبي قليلا.

أضيفي مرق اللحم الساخن بحيث يغطي الأرز بحوالي 1 سم.

اتركي المزيج على نار متوسطة حتى يبدأ بالغليان.

خففي النار وغطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة حتى ينضج الأرز تماما ويشرب كل السائل.

تقدم الكبسة ساخنة في طبق التقديم الكبير، ويمكن تزيينها بالمكسرات المحمصة مثل اللوز والزبيب حسب الرغبة.

قدمى بجانبها سلطة الزبادي أو الدقوس (صلصة الطماطم الحارة).

يمكنك استخدام قدر الضغط لتسريع طهي اللحم.

للحصول على نكهة أغنى، يمكن تحميص البهارات قبل إضافتها.

طريقة عمل الكبسة باللحمة

ولعمل الكبسة بالفراخ

مكونات عمل الكبسة بالفراخ:

دجاجة كاملة (مقطعة إلى 4 أو 8 قطع حسب الرغبة)

كوب أرز بسمتي

2 حبة بصل كبيرة (مفرومة ناعم)

3 فصوص ثوم (مهروسة)

2 حبة طماطم كبيرة (مبشورة أو مفرومة)

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

التوابل (بهارات الكبسة):

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة هيل مطحون (حب الهيل المطحون)

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1/2 ملعقة صغيرة بهارات كبسة جاهزة (اختياري لتعزيز النكهة)

2 ورق غار

1 عود قرفة

2 حبة ليمون مجفف (لومي)

طريقة عمل الكبسة بالفراخ:-

يغسل الأرز جيدا وينقع في ماء دافئ لمدة 20–30 دقيقة، ثم يصفى.

في قدر كبير، سخني الزيت أو السمن، وأضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الثوم وقلبيه مع البصل لمدة دقيقة.

أضيفي قطع الفراخ وقلبيها مع البصل حتى تتغير لونها من جميع الجهات وتتحمر قليلا.

أضيفي جميع التوابل الجافة، وورق الغار، والقرفة، والليمون المجفف.

أضيفي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، واتركي الخليط على نار متوسطة حتى تتسبك الصلصة.

أضيفي كمية مناسبة من الماء لتغطية الفراخ، واتركيها حتى تغلي.

غطي القدر وخففي النار، واتركي الفراخ تطهى لمدة 30–40 دقيقة حتى تنضج جيدا.

بعد نضج الدجاج، أضيفي الأرز المنقوع والمصفى إلى المرق، وقلبي برفق.

إذا لزم الأمر، أضيفي ماء ساخن بحيث يغطي الأرز بمقدار 1 سم تقريبا.

غطي القدر واتركيه على نار عالية حتى يغلي، ثم خففي النار إلى هادئة واتركي الكبسة تنضج لمدة 20–25 دقيقة حتى يتشرب الأرز السوائل وينضج تماما.

قدمي الكبسة في طبق التقديم، وضعي فوقها قطع الفراخ.

يمكن تزيين الوجه بالمكسرات المحمصة (مثل اللوز أو الصنوبر)، وشرائح الليمون.

تقدم الكبسة ساخنة إلى جانب سلطة الزبادي أو السلطة الخضراء.

يفضل استخدام أرز بسمتي طويل الحبة للحصول على نتيجة مثالية.

يمكن شوي الفراخ في الفرن قليلا بعد نضجها لإعطاء طعم مشوي ومقرمش.

تعديل كمية التوابل حسب الذوق الشخصي.

يمكن تحضير الكبسة باللحم البقرى أو اللحم الضأن بدلا من الفراخ حسب الرغبة.

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