صحة غزة: سجلنا اليوم أعلى معدل وفيات بسبب الجوع

قال منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة بغزة: “سجلنا اليوم أعلى معدل وفيات بسبب الجوع، الناس يموتون في الشوارع”.

وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة، اليوم الثلاثاء، أن هناك 36 شهيدا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 27 بمدينة غزة.

وكانت حذرت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في القطاع.

سوء التغذية خلال شهر أغسطس هو العدد الأكبر منذ أشهر

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى وفاة 185 فلسطينيا بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

وقالت أيضا: من ضمنهم 12 طفلا منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC بأن قطاع غزة منطقة مجاعة.

وأضافت: 43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يُعانون من سوء التغذية، وأكثر من 55 ألف سيدة حامل ومرضع يُعانين من سوء التغذية.

الحوامل يُعانين من فقر الدم 

ونوهت إلى أن %67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات.

وفي نهاية بيانها حذرت من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.

على صعيد آخر، أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، عن وصول 16 شهيدًا وعدد من المصابين، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في المدينة، بحسب وكالة الانباء "وفا".

 قصف طائرات الاحتلال محيط ملعب الوحدة

وأوضحت المصادر أن المستشفى استقبل 9  شهداء وعددًا من المصابين عقب قصف طائرات الاحتلال محيط ملعب الوحدة في حي تل الهوا جنوب غرب غزة، فيما وصل إلى المستشفى 7 شهداء ومصابون آخرون جراء استهداف منزل في حي الشيخ رضوان شمال المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 63,557 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 160,660 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

