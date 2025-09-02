الأربعاء 03 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وزير خارجية بريطانيا يوجه الشكر لمصر لهذا السبب

أكدت المملكة المتحدة مجددًا قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى رفع القيود بشكل فوري وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المحاصرين.

 

دعوة بريطانيا إلى إسرائيل: رفع القيود فورًا

وأوضحت بريطانيا أن حجم المأساة الإنسانية في غزة "مروّع"، وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتمكين تدفق المساعدات دون عوائق، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

مصر قناة العبور الرئيسية للمساعدات

وأشاد وزير خارجية بريطانيا، ديفيد لامي، بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في تسهيل مرور الغالبية العظمى من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت الخارجية البريطانية إن هذه الجهود تتم بالتعاون مع الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر المصري، ما يجعل مصر ركيزة أساسية في الاستجابة الدولية للأزمة.

دعم مالي إضافي من لندن

أعلن وزير الخارجية البريطاني لامي عن تخصيص 15 مليون جنيه إسترليني إضافية لدعم المساعدات والرعاية الطبية في غزة والدول المحيطة، بما في ذلك مصر.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز قدرة المنظمات العاملة على الأرض على تقديم الإغاثة العاجلة للمدنيين.

تقدير لمصر والشركاء الدوليين

وأعربت بريطانيا عن امتنانها لحكومة مصر وشركائها الدوليين على ما وصفته بـ "الجهود المستمرة لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها"، مؤكدة استمرار دعمها لجهود تخفيف المعاناة الإنسانية في المنطقة.

