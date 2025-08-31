الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجارديان: بريطانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية

وزير الخارجية البريطاني،
وزير الخارجية البريطاني، فيتو

قالت صحيفة “الجارديان”، في تقرير لها اليوم الأحد، إن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي سيبلغ البرلمان أن بريطانيا لا تزال تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية الشهر المقبل.

وأضافت الجارديان: الوزير لامي سيؤكد أمام البرلمان أن إسرائيل لم تبد أي إشارة لتلبية مطالب الحكومة البريطانية.

txt

بريطانيا تدعو لحل دبلوماسي لإنهاء حرب غزة

 

وقالت الحكومة البريطانية إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عملياتها العسكرية في غزة خطأ.

 

بريطانيا تدعو لحل دبلوماسي لإنهاء حرب غزة

وأضافت الحكومة البريطانية  في بيان: يجب التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في غزة وندعو لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وزيادة المساعدات لغزة.

وتابعت: لن ندعو أي وفد حكومي إسرائيلي إلى حضور المعرض العسكري في لندن.

وقالت وزارة جيش الاحتلال، إن تقييد بريطانيا مشاركة إسرائيل في معرض لندن للسلاح مسيء واستهدف ممثليها عمدا.

 

أول تعليق من إسرائيل على منعها من المشاركة في معرض لندن للسلاح

وأضافت وزارة  جيش الاحتلال الإسرائيلي  في بيان الجمعة الماضية: “قررنا عدم مشاركة الوزارة في معرض لندن للسلاح وعدم إقامة جناح وطني لنا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بريطانيا إسرائيل غزة

مواد متعلقة

بريطانيا تدعو لحل دبلوماسي لإنهاء حرب غزة

اعتراضا على التصعيد ضد غزة، بريطانيا تمنع حضور مسئولين إسرائيليين مؤتمرا عسكريا

الأكثر قراءة

الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

تحرك برلماني بشأن إقرار مبدأ المعاملة بالمثل مع السفارات الأجنبية في مصر

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انفجار خط غاز بالإسماعيلية

بعد توقف المفاوضات مع علي ماهر، من هو المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو في الأهلي؟

توقف مفاجئ في مفاوضات الأهلي مع علي ماهر، تفاصيل

وفاة حفيدة محمد علي باشا، قصة رحيل جيدة هانم ابنة أسطورة القصر والصحراء في صمت

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

من قصص القرآن الكريم، يونس بن متى مع أهل نينوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads