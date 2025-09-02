اتحاد العمال: 7 آلاف جنيه حد أدنى للأجور بعد تطبيق قانون العمل الجديد

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق العمال وضمان استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

وأوضح مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع على فضائية “mbc مصر”، أن القانون ألغى ما يُعرف بـ " استمارة 6 "، حيث لم يعد من حق صاحب العمل فصل الموظف إلا بحكم قضائي، على أن تبت المحكمة في الدعوى خلال 90 يومًا فقط، كما أعفى القانون العامل من رسوم التقاضي ومن شرط توقيع محامٍ على عريضة الدعوى، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن العمال وتسهيل حصولهم على حقوقهم.

وأضاف أن القانون الجديد جعل قرارات المجلس القومي للأجور مُلزمة، بعد أن كانت شكلية في السابق، حيث تُفرض غرامة تتراوح ما بين 20 و30 ألف جنيه عن كل عامل على الشركات المخالفة التي ترفض تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور يستقبل شكاوى العاملين، مع إمكانية تقديمها أيضًا عبر مكاتب العمل أو النقابة التي يتبعها الموظف، بما يضمن سرعة الوصول للحل وإجبار أصحاب الأعمال على الالتزام بالقانون، كاشفًا أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيصل إلى 7 آلاف جنيه بعد تطبيق قانون العمل الجديد.

