القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف (صور)

القوات المسلحة تحتفل
القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1447هـ، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ شريف السيد إبراهيم، وألقى الدكتور الشحات العزازى من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف كلمةً أشار خلالها إلى الدروس والعبر المستفادة من سيرة النبى محمد صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه فى الاعتدال والوسطية للحفاظ على تماسك المجتمع والتصدى لكافة الأفكار الهدامة.

كما ألقى اللواء طيار أ.ح أيمن عباس أحمد مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة سيظلون على العهد دائمًا ببذل كل غالى ونفيس للدفاع عن الوطن وصون مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فى التضحية والإخلاص والوفاء بالعهد والأمانة. 

وفى نهاية الاحتفال تم تكريم عددًا من الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية فى القرآن الكريم والسيرة النبوية والتى تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الدينى لدى أفراد القوات المسلحة والتمسك بالقيم الدينية والأخلاقية.

