رئيس وزراء هولندا: نرفض تقويض حل الدولتين.. وعلى إسرائيل احترام الاتفاق الإنساني

ديك سخوف رئيس وزراء
ديك سخوف رئيس وزراء هولندا، فيتو

أكد رئيس وزراء هولندا ديك سخوف، في تصريحات رسمية أن بلاده تدين تقويض حل الدولتين، محذرًا من أن خطة إسرائيل بشأن الضفة الغربية تعتبر "غير قانونية" وتشكل تهديدًا مباشرًا لفرص السلام.

رئيس وزاء هولندا يطالب إسرائيل باحترام الاتفاق الإنساني

وشدد ئيس وزراء هولندا، على ضرورة التزام إسرائيل بالاتفاق الإنساني المبرم مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره إطارًا أساسيًا لضمان احترام حقوق المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

هولندا تحذر من الوضع الإنساني الكارثي في غزة

وأشار رئيس الوزراء الهولندي، إلى أن تكثيف إسرائيل للحرب في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي هناك، داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف تدهور الأوضاع.

فيما أوضح وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: ندين الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية البلجيكي، سنعترف بدولة فلسطينية على مرحلتين الأولى في الجمعية العامة، والحكومة الإسرائيلية ترتكب خطأ كبيرا بإعادة إطلاقها مشاريع الاستيطان والضم.

وتابع، الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل تقوض حل الدولتين وفرضنا 12 عقوبة على تل أبيب على المستوى الدولي.

واستطر،  من المهم أن تتحرك أوروبا كقارة وإن لم تتحرك فسنتحرك بشكل فردي، وعززنا عقوباتنا على إسرائيل من خلال حظر استيراد منتجات المستوطنات ومعاقبة الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريتش.

رئيس أركان جيش الاحتلال: سنوسع ونعمق عملياتنا في قطاع غزة

وزير الخارجية البريطاني: نريد رؤية صفقة عاجلة بشأن غزة لإنهاء معاناة الجميع

 

