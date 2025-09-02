106 طلاب يسجلون رغباتهم في اليوم الثامن لتنسيق المرحلة الثالثة بجامعة قناة السويس

شهد مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر إقبالًا ملحوظًا من طلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025-2026، حيث جرت أعمال التنسيق في أجواء تنظيمية متميزة وسط متابعة دقيقة لتوفير أفضل الخدمات للطلاب.

تسخير كافة إمكانيات الجامعة للطلاب

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تسخير جميع إمكاناتها التقنية والبشرية لمساعدة الطلاب على إتمام عملية تسجيل الرغبات بسهولة، موضحًا أن هذه المرحلة تمثل خطوة محورية في مستقبل الطلاب الأكاديمي، مما يضع الجامعة أمام مسؤولية توفير الدعم والإرشاد الكامل لهم.

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

المكتب يعمل بكافة طاقته

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن المكتب يعمل بكامل طاقته من خلال معامل حاسب آلي مجهزة بأحدث الأجهزة، مع تواجد فرق فنية متخصصة لتقديم المساعدة والإجابة عن استفسارات الطلاب بشكل فوري.

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

وأشار الدكتور حسين عبد الفتاح نائب مدير مكتب التنسيق إلى أن تسجيل الرغبات يتم إلكترونيًا على مدار الساعة من خلال موقع التنسيق، بينما يستقبل المكتب الطلاب حضوريًا يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا لتقديم الدعم الفني المباشر.

مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، فيتو

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر شوقي رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم في هذا اليوم بلغ 106 طلاب وطالبات، موزعين بواقع 56 من شعبة علمي علوم، و18 من شعبة علمي رياضة، و32 من الشعبة الأدبية، مشيرًا إلى أن الأعداد تعكس وعيًا متزايدًا لدى الطلاب بأهمية الحضور المبكر للاستفادة من الدعم المقدم.

واختتمت الجامعة بيانها بدعوة الطلاب إلى ضرورة الحفاظ على أرقامهم السرية وعدم الإفصاح عنها للغير، حفاظًا على بياناتهم وضمان تسجيل رغباتهم بدقة وأمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.