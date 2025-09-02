الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
106 طلاب يسجلون رغباتهم في اليوم الثامن لتنسيق المرحلة الثالثة بجامعة قناة السويس

شهد مكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر إقبالًا ملحوظًا من طلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2025-2026، حيث جرت أعمال التنسيق في أجواء تنظيمية متميزة وسط متابعة دقيقة لتوفير أفضل الخدمات للطلاب. 

جامعة القناة تنظم ندوة حول استخدام لغة الإشارة (صور)

رئيس جامعة القناة يدلي بصوته في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ (صور)

تسخير كافة إمكانيات الجامعة للطلاب 

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تسخير جميع إمكاناتها التقنية والبشرية لمساعدة الطلاب على إتمام عملية تسجيل الرغبات بسهولة، موضحًا أن هذه المرحلة تمثل خطوة محورية في مستقبل الطلاب الأكاديمي، مما يضع الجامعة أمام مسؤولية توفير الدعم والإرشاد الكامل لهم. 

المكتب يعمل بكافة طاقته 

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن المكتب يعمل بكامل طاقته من خلال معامل حاسب آلي مجهزة بأحدث الأجهزة، مع تواجد فرق فنية متخصصة لتقديم المساعدة والإجابة عن استفسارات الطلاب بشكل فوري.

وأشار الدكتور حسين عبد الفتاح نائب مدير مكتب التنسيق إلى أن تسجيل الرغبات يتم إلكترونيًا على مدار الساعة من خلال موقع التنسيق، بينما يستقبل المكتب الطلاب حضوريًا يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا لتقديم الدعم الفني المباشر.

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر شوقي رئيس مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم في هذا اليوم بلغ 106 طلاب وطالبات، موزعين بواقع 56 من شعبة علمي علوم، و18 من شعبة علمي رياضة، و32 من الشعبة الأدبية، مشيرًا إلى أن الأعداد تعكس وعيًا متزايدًا لدى الطلاب بأهمية الحضور المبكر للاستفادة من الدعم المقدم.

واختتمت الجامعة بيانها بدعوة الطلاب إلى ضرورة الحفاظ على أرقامهم السرية وعدم الإفصاح عنها للغير، حفاظًا على بياناتهم وضمان تسجيل رغباتهم بدقة وأمان.

 

