الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بث مباشر للسجادة الحمراء لـ فيلم A House of Dynamite في مهرجان فينيسيا

فينيسيا، فيتو
فينيسيا، فيتو

بدأت منذ قليل، فعاليات السجادة الحمراء، لفيلم A House of Dynamite ، الذي يعرض ضمن الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا.

وبدأ توافد الحاضرين على السجادة الحمراء المخصصة لـ A House of Dynamite  ، لمشاهدة الفيلم في عرضه العالمي الأول.

 

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

A House of Dynamite فيلم A House of Dynamite فينيسيا A House of Dynamite

مواد متعلقة

ريبيكا فيرجسون تقبل يد إدريس ألبا أمام المصورين بمهرجان فينيسيا (صور)

إدريس ألبا يشارك بالمؤتمر الصحفي لفيلم A House of Dynamite بمهرجان فينيسيا (صور)

الأكثر قراءة

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

محامي إبراهيم شيكا يكشف مفاجأة جديدة في قضية الاتجار بأعضائه (فيديو)

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

متحدث الحكومة: حزمة استثمارات خليجية جديدة لمصر قريبا (فيديو)

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

التعليم العالي تعلن رسميا موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 والحد الأدنى لكل الشعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر على هيئة ضفائر

أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع شرعًا (فيديو)

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads