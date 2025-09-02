الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان فينيسيا، ذا روك يبكي بسبب رد الفعل على فيلم THE SMASHING MACHINE (فيديو)

ذا روك، فيتو
ذا روك، فيتو

بكى الممثل دواين جونسون الشهير بـ ذا روك، بسبب رد فعل الجمهور، بعد العرض الأول لفيلمه الجديد "THE SMASHING MACHINE"،  في مهرجان فينيسيا مساء أمس.

وتلقى فيلم "THE SMASHING MACHINE"، تصفيقا حارا من الجمهور، استمر لمدة 15 دقيقة، وهو ما جعل ذا روك يبكي متأثرا.

 

تفاصيل فيلم The Smashing Machine

“The Smashing Machine، هو فيلم دراما رياضي سيرة ذاتية أمريكي، من تأليف وإخراج وإنتاج وتحرير بيني صفدي، وهو من بطولة دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، وإيميلي بلنت. سيعرض في 3 أكتوبر 2025.

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

 تستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

أفلام مهرجان فينيسيا

 تضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

 شهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

