خارج الحدود

مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يحذر من تصاعد التوتر بين الحوثيين وإسرائيل

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل، مؤكدًا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي ويضاعف من خطورة الأوضاع في المنطقة.

اقتحام مقرات الأمم المتحدة في اليمن

المبعوث حذر من خطورة اقتحام مقرات المنظمة الدولية في اليمن، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تعرقل عمل الأمم المتحدة وتعيق جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للملايين من اليمنيين الذين يعتمدون عليها.

المطالبة بالإفراج عن المعتقلين

وطالب المبعوث الأممي جماعة الحوثي بـ الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة وأعضاء منظمات المجتمع المدني الذين لا يزالون رهن الاعتقال، معتبرًا أن استمرار احتجازهم يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ويهدد المساعي الأممية لتحقيق السلام.

وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم، أن الجماعة نفذت هجومًا جديدًا استُخدمت فيه أربع طائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.

وأكد الناطق باسم الحوثي استهداف هيئة الأركان الإسرائيلية في تل أبيب، مطار اللد (بن جوريون الدولي)، ميناء أسدود جنوب إسرائيل.

يأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة، ضمن ما يصفونه بـ"الرد على العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي".

