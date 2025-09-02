مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يحذر من تصاعد التوتر بين الحوثيين وإسرائيل

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن قلقه البالغ إزاء استمرار الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل، مؤكدًا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي ويضاعف من خطورة الأوضاع في المنطقة.

اقتحام مقرات الأمم المتحدة في اليمن

المبعوث حذر من خطورة اقتحام مقرات المنظمة الدولية في اليمن، مشددًا على أن هذه الانتهاكات تعرقل عمل الأمم المتحدة وتعيق جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للملايين من اليمنيين الذين يعتمدون عليها.

المطالبة بالإفراج عن المعتقلين

وطالب المبعوث الأممي جماعة الحوثي بـ الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة وأعضاء منظمات المجتمع المدني الذين لا يزالون رهن الاعتقال، معتبرًا أن استمرار احتجازهم يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ويهدد المساعي الأممية لتحقيق السلام.

وأعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، اليوم، أن الجماعة نفذت هجومًا جديدًا استُخدمت فيه أربع طائرات مسيّرة ضد أهداف إسرائيلية.

وأكد الناطق باسم الحوثي استهداف هيئة الأركان الإسرائيلية في تل أبيب، مطار اللد (بن جوريون الدولي)، ميناء أسدود جنوب إسرائيل.

يأتي هذا الإعلان في سياق سلسلة من الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد أهداف إسرائيلية منذ اندلاع الحرب على غزة، ضمن ما يصفونه بـ"الرد على العدوان الإسرائيلي والدعم الأمريكي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.