رئيس مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان يكشف لـ"فيتو" تفاصيل حكومة حميدتي الموازية

أدلى الدكتور أحمد المفتي، رئيس مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان وخبير القانون الدولي، في تصريحات صحفية لـ “فيتو ”، تعليقًا على التساؤلات المتداولة بشأن حكومة حميدتي الموازية في السودان وأهدافها، قائلا: إن الحكومة الموازية ليس لها مستقبل سياسي رسمي، لأن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والعديد من الدول المؤثرة أعلنت أنها لن تعترف بها.

وتابع: هنالك دول تدعم الحكومة الموازية خلسةً، دون الاعتراف بذلك علنا، والهدف من ذلك هو الضغط علي حكومة البرهان حتى تجلس للتفاوض مع صديقها حميدتي “الدعم السريع”، لأن لها مصالح اقتصادية معه وفواتير لن يتمكن من سدادها، إلا إذا توافق مع حكومة البرهان.

واختتم رئيس مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان وخبير القانون الدولي، بأنه لن يكون هناك اعتراف سياسي بها، وهي لا تأمل في ذلك.

جدير بالذكر أنه دون اعتراف دولي وفي ظل تنديد المنظمات بهذه الخطوة، أدى قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليمين بصفته رئيسًا لحكومة تحالف السودان التأسيسي "تأسيس" (حكومة موازية) في البلاد، في خطوة تدفع نحو التقسيم الفعلي للدولة.

حميدتي يؤدي اليمين بصفته رئيسا لحكومة موازية في السودان

وقال تحالف السودان التأسيسي المعروف اختصارًا بـ"تأسيس"، السبت، إن قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" أدى القسم، رئيسًا للمجلس الرئاسي للحكومة التي شكلها التحالف مؤخرًا.

وقد قوبل الإعلان عن هذه الحكومة برفض من الجيش السوداني ووزارة الخارجية السودانية، والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي الذي اعتبرها "تهديدًا مباشرًا لوحدة السودان".

وذكر تحالف السودان التأسيسي في بيان على حسابه بمنصة "إكس"، أن حميدتي أدى اليمين في مدينة نيالا بجنوب دارفور، معتبرًا أن "الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة نحو بناء نظام لامركزي وفق دستور السودان الانتقالي لسنة 2025".

وقال حميدتي في كلمة عقب أدائه اليمين: إن الإعلان عن تشكيل الحكومة ليس سهلًا، لكنه خطوة نحو تنفيذ المهام المتفق عليها لتحقيق السلام الشامل ووضع حد للحروب الطويلة ومعاناة السودانيين، وذلك على حد قوله.

وزعم: "الحرب فُرضت على السودان عند انحيازنا للاتفاق الإطاري، ونجدد دعوتنا لتحقيق دولي شفاف لمعرفة المسؤولين عن إشعال النزاع".

وتابع مزاعمه: "الحكومة الجديدة ستعمل على وحدة التراب السوداني من خلال تطبيق الحكم اللامركزي، والالتزام بالدستور والميثاق السياسي لتحالف (تأسيس) من أجل إنهاء الشمولية وإقامة دولة مدنية علمانية".

ويضم المجلس الذي شكله التحالف 15 عضوًا، من بينهم حكام الأقاليم، في إطار رؤية تحالف تأسيس السودان الرامية إلى إقامة نظام لامركزي.

