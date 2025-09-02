التموين: إطلاق مبادرات لتخفيض أسعار زيوت الطعام بالتعاون مع القطاع الخاص

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع ممثلي كبرى شركات الزيوت، وذلك لمناقشة سبل مواجهة ظاهرة الغش التجاري في صناعة الزيوت وضمان وصول منتج مطابق للمواصفات القياسية للمستهلك، وذلك في إطار توجيهات الدولة لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أكدت الشركات التزامها الكامل بالتعاون مع وزارة التموين وأعلنت الشركات عن إطلاق عدد من المبادرات لتخفيض أسعار زيوت الطعام، وذلك دعمًا للمواطن المصري وتخفيفًا للأعباء المعيشية، على أن يتم تطبيق هذه التخفيضات بشكل فوري في الأسواق، وتجاوزت نسبة التخفيض ١٥ % في منتجات بعض الشركات.



وأعلنت شركة تراست للتجارة والصناعة عن تخفيض سعر عبوة الزيت الخليط زنة واحد لتر لتصبح ٦٤ جنيها بدل ٧٠ جنيها وعبوة ٧٠٠ مل تصبح ٤٧ بدل ٦٥ جنيها .

وأعلنت شركتا ألفا مصر للاستثمار الصناعي وتكرير الزيوت والشركة المصرية لاستخلاص الزيوت عن تخفيض الزيت الخليط العبوة واحد لتر لتصبح بسعر ٦٣ بدلا من ٧٦ وعبوة ٧٠٠ مل ٤٨ بدل ٦٠ جنيها.

وكذلك خفضت شركة الإسكندرية لاستخلاص الزيوت سعر زيت الخليط العبوة واحد لتر لتصبح ٦٥ جنيها.

كما أعلنت شركتي صافولا مصر وأرما عن تخفيض سعر العبوة واحد لتر زيت خليط لتباع بسعر ٦٨ بدل ٧٧ جنيها والعبوة ٧٠٠ مل ب٥٠ بدل ٥٧ جنيها.

وقررت شركة ارما ايضا تخفيض سعر زيت كريستال دوار الشمس لتصبح العبوة واحد لتر ب٩٠ بدلا من ١٠٣ جنيهات والعبوة ٧٠٠ مل ب ٦٥ بدلا من ٧٣ جنيها.

وأوضح وزير التموين أن هذه المبادرات تعكس روح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التوازن في الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملاتها الرقابية لمواجهة أي مخالفات أو ممارسات غير مشروعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.