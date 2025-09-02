كشف ملابسات فيديو تصادم سيارة نصف نقل بأخرى فى الشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائد سيارة نصف نقل بالاصطدام بسيارة أحد المواطنين والفرار من موقع الحادث، وذلك بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 أغسطس المنقضي، تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا من القائم بالنشر يفيد تضرره من قائد السيارة نصف نقل الذي صدم سيارته من الخلف، مما تسبب في تلفيات بها، ولاذ بالهرب.

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث "سارية التراخيص"، وقائدها (سائق – لا يحمل رخصة قيادة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وأرجع هروبه إلى خوفه من المساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.