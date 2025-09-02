أول تعليق من فريدة خليل على تتويجها بذهبية العالم للخماسي الحديث (فيديو)

عبرت فريدة خليل بطلة العالم في الخماسي الحديث، عن فرحتها بالتتويج بذهبية بطولة العالم للكبار التي أقيمت مؤخرا بليتوانيا، قائلة: "مكنتش متخيلة الفوز".



وقالت فريدة خليل فى مداخلة هاتفية لبرنامج " الستات"، تقديم الإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، على فضائية "النهار"، إنها كانت تتدرب 10 ساعات يوميا، موضحة: " أحببت لعبة الخماسي الحديث بسبب أخي الأكبر فهو لاعب أيضا فى الخماسي الحديث".

واضافت: “ لما كنت اتفرج على شقيقي وهو بيلعب فى الملعب، كنت بقول نفسي العب معه، من هنا أحببت اللعبة”.

وأوضحت: "كنت حاسة إني في حلم، لسه مش مصدقة إنني بطلة عالم في فئة الكبار، وأنا عندي 14 سنة"، مضيفة أنه ورغم صعوبة المنافسة، خاصة أن البطولة تُعد ذروة موسم الخماسي الحديث، فإنها خاضت منافسات قوية منذ اليوم الأول وحتى النهائي، وأكدت أنها كانت مصممة على تحقيق الذهب.

وأضافت فريدة أنها تأمل في الحصول على الدعم المادي والمعنوي اللازم للاستمرار في مشوارها نحو أولمبياد لوس أنجلوس، مؤكدة أن رياضة الخماسي الحديث تحتاج إلى استثمار كبير، كاشفة عن شعورها بالإحباط بعد عودتها من البطولة دون استقبال رسمي في المطار، قائلة: "كنت منتظرة استقبال يليق بهذا الإنجاز، فأنا أول فتاة في العالم تفوز بذهبية بطولة العالم في هذا السن، وقد فزت بـ3 ذهبيات وفضية في كأس العالم، بالإضافة إلى ذهب بطولات تحت 17 و19 و22 عامًا".

وكانت اللاعبة المصرية الصاعدة فريدة خليل قد حققت إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد تتويجها بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة في ليتوانيا، لتصبح أصغر لاعبة في التاريخ تحصد ذهبية فردي السيدات عن عمر 14 عامًا فقط. فريدة تفوقت على بطلات من المجر وإيطاليا بعد أن سجلت 1457 نقطة وضعتها على رأس المنافسة، وسط مشاركة من 32 دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.