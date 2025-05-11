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رياضة

فريدة خليل تتوج بالذهبية وملك إسماعيل بالبرونزية في كأس العالم للخماسي الحديث

منتخب الخماسي الحديث،
منتخب الخماسي الحديث، فيتو

أحرزت مصر ميداليتين بواقع ذهبية وبرونزية في منافسات فردي السيدات ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقام خلال الفترة من 6 الى 11 مايو الجاري ببلغاريا عن طريق فريدة خليل وملك إسماعيل بالترتيب.

وفازت فريدة خليل بالميدالية الذهبية محققة 1485 نقطة ومحطمة الرقم القياسي لمسابقة الموانع المسجل باسمها لثالث مرة في البطولة حيث حطمته في التصفيات ثم في نصف النهائي واخيرًا في النهائي.

واحرزت ملك إسماعيل الميدالية البرونزية محققة 1453 لتسيطر مصر على منصة تتويج البطولة.

وأعرب المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ونائب رئيس الإتحاد الدولي عن سعادته بهذه النتيجة المتميزة، واكد أن هذا ليس بجديد علي المنتخب المصري باعتلائه منصات التتويج بجميع المراحل السنية.

وتقدم بخالص الشكر والتقدير للسفير نادر سعد سفير جمهورية مصر العربية فى بلغاريا لإستقباله للبعثة المصرية وتذليل كافة العقبات وتسهيل كافة الاجراءات وحضور البطولة وتشجيع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا خفاقًا فى جميع المحافل الدولية والعالمية.

وتقام بعد قليل منافسات نهائي فردي الرجال بمشاركة لاعبان مصريان وهما محمد الأشقر ومصطفى أبو عامر.

وتضم قائمة اللاعبين بالبطولة كلا من: مهند شعبان، مصطفي أبو عامر، سيف وائل، سيف البنداري، محمد حسام الأشقر، فريدة ابو هاشم، ملك اسماعيل، للي فرج،عاليا عنايت.

ويقود الفريق فنيًا: ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ومحمود النجار المدير الفني، ومحمد ابو هاشم المدير الفني، ومحمد اشرف المدير الفني للسلاح، وتادرس صبحي مدرب الرماية والجري، ومصطفي الدالي مدرب السلاح، ويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الادارة.

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كأس العالم كأس العالم للخماسي الحديث شريف العريان فريدة خليل ملك إسماعيل

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