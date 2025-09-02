وزارة الرياضة: انتهاء المرحلة الأولي من تطوير مركز التنمية الشبابية بمنفلوط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انتهاء أعمال المرحلة الأولي من التطوير والإحلال والتجديد بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط بمحافظة أسيوط، ليصبح مركزًا يواكب احتياجات النشء والشباب ويخدم المجتمع.

تضمنت أعمال التطوير بالمركز تنفيذ عدد من المنشآت الرياضية والخدمية الحديثة، من أبرزها: (ملعب قانوني لكرة القدم من النجيل الطبيعي، ملعب كرة سلة، ملعب كرة يد، ملعب متعدد الأغراض، ملعب خماسي من النجيل الصناعي، صالة نزال مكشوفة، غرف خلع ملابس وحمامات للملاعب، خزان مياه وخزان حريق وأعمال الحماية المدنية، مبنى ثقافي وإداري).

كما يشمل المركز في مرحلته الثانية من التطوير مجموعة من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح، تشمل: (حمام سباحة، قاعة أفراح، مركز طبي، محلات تجارية، وكافتيريا)، بما يضمن تعظيم الاستفادة من المنشأة وتوفير خدمات متكاملة لشباب وأهالي المنطقة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن تنمية محافظات الصعيد وتطوير البنية التحتية الشبابية والرياضية بها تأتي على رأس أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تساهم في بناء الإنسان، وتوفير بيئة داعمة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.



أشرف صبحي يهنئ السباحة بالتتويج بلقب البطولة العربية للألعاب المائية

فيما هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بعد بتتويج منتخب مصر للسباحة بلقب البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية، والتي استضافتها المغرب خلال الفترة من من 28 أغسطس حتى 1 سبتمبر، بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمستوى المتميز الذي ظهر به لاعبو السباحة في مختلف السباقات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة حريصة على دعم الاتحادات الرياضية المختلفة، بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وتقديم كل سبل الرعاية للأبطال الرياضيين؛ من أجل استمرار الإنجازات ورفع راية مصر عالية في مختلف المحافل.

ونجح أبطال وبطلات المنتخب في اعتلاء صدارة جدول الترتيب العام للميداليات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، منتخبي المغرب وقطر وحسموا اللقب قبل انتهاء البطولة.

وأكد الفراعنة تفوقهم المعتاد في السباحة بعدما حققوا إنجازا كبيرا بحصد 173 ميدالية متنوعة بواقع 94 ذهبية و53 فضية و26 برونزية.

كما تمكن السباحون المصريون من فرض سيطرتهم على جميع المراحل السنية للأولاد والبنات، حيث توج المنتخب الوطني بـ6 كؤوس بواقع ثلاثة كئوس للشباب ومثلها للبنات وذلك في فئات 13-14 سنة، 15-16 سنة، و17-18 سنة.

