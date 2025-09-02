الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
مهرجان الإسكندرية المسرحي يكشف الستار عن بوستر دورته الـ 15

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي “مسرح بلا إنتاج” عن بوستر الدورة الخامسة عشر، التي ستقام في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، وذلك بقيادة المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان الدكتور جمال ياقوت، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان.

ويُقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وأكد الفنان إسلام وسوف، مدير المهرجان، أنه فى كل دورة من دورات المهرجان يصبح التحدى أكبر والمهمة تزداد صعوبة، خاصة فى ظل النجاح الذي يحققه المهرجان بفضل الله ثم جهود شباب الإسكندرية المتفاني فى خدمة المهرجان دون انتظار أي مقابل، وذلك نظرا لحبهم فى التجربة واجوائها المليئة بالمتعة والخبرات المختلفة.

وأضاف لذلك نسعى جاهدين للإرتقاء بالمستوى قدر المستطاع خاصة بعد تصنيف المهرجان كواحد من أهم المهرجانات المسرحية الدولية بمنطقة الشرق الأوسط، رغم قلة الدعم والامكانيات.

وتابع قائلا: كعادتنا لا نستسلم للعقبات التى اعتدنا عليها منذ اول دورات المهرجان حتى اخر دوراته، لأننا نعتبره عيد سكندري يجمع كل عشاق المسرح من مختلف الدول على ارض عروس البحر المتوسط.

