حوادث

المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية بالسجن المشدد 3 سنوات.

وأقر المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في التنقيب عن الآثار بقصد التربح في نشاط غير مشروع.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٣ عاطلين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضي ملك أحدهم.

وعثر بداخلها على حفرة بعمق ٥ أمتار، كما عثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قسم شرطة المطرية محكمة جنايات القاهرة التنقيب عن الاثار أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

