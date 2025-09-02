اليوم، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأقر المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في التنقيب عن الآثار بقصد التربح في نشاط غير مشروع.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٣ عاطلين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضي ملك أحدهم.

وعثر بداخلها على حفرة بعمق ٥ أمتار، كما عثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.