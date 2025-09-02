الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

اليوم، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة المطرية.

وأقر المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في التنقيب عن الآثار بقصد التربح في نشاط غير مشروع.

البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ٣ عاطلين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضي ملك أحدهم.

وعثر بداخلها على حفرة بعمق ٥ أمتار، كما عثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الحفر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

2 سبتمبر، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

