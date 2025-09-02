قراران جديدان لوزارة الكهرباء بشأن تنفيذ بعض خطوط الوصلات بالقوة الجبرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 191 تابع (ب)، الصادر في 28 أغسطس 2025، قرارين جديدين لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن بشأن تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للخطوط الكهربائية في بني سويف والجيزة بالقوة الجبرية.

-قرار وزارة الكهرباء رقم 107 لسنة 2025، بشأن تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للخطين الخط الكهربائى (بنى سويف شرق/ مزارع بنى سويف) للأبراج من (٥٤ إلى ٦٥) بعدد (١٢ برجًا)، والخط الكهربائى (بنى سويف الصناعية/ مزارع بنى سويف) للأبراج مـن (٥٠ إلى ٦٢) بعدد (١٣ برجًا)، الجارى تنفيذه فى نطاق محافظة بنى سويف بالقوة الجبرية.

-وقرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 108 لسنة 2025، بشأن تنفيذ وإقامة وتركيب وشد الموصلات للخط: الخط الكهربائى الهوائى (أبو غالب/ رشيد ٢ NDRPS2) للبـرجين (٢١،٢٠) الجارى تنفيذها فى نطاق محافظة الجيزة بالقوة الجبرية





