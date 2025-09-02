الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

قراران جديدان لوزارة الكهرباء بشأن تنفيذ بعض خطوط الوصلات بالقوة الجبرية

وزير الكهرباء الدكتور
وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 191 تابع (ب)، الصادر في 28 أغسطس 2025، قرارين جديدين لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن بشأن تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للخطوط الكهربائية في بني سويف والجيزة بالقوة الجبرية.

-قرار وزارة الكهرباء رقم 107 لسنة 2025، بشأن تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للخطين الخط الكهربائى (بنى سويف شرق/ مزارع بنى سويف) للأبراج من (٥٤ إلى ٦٥) بعدد (١٢ برجًا)، والخط الكهربائى (بنى سويف الصناعية/ مزارع بنى سويف) للأبراج مـن (٥٠ إلى ٦٢) بعدد (١٣ برجًا)، الجارى تنفيذه فى نطاق محافظة بنى سويف بالقوة الجبرية.


-وقرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 108 لسنة 2025، بشأن تنفيذ وإقامة وتركيب وشد الموصلات للخط: الخط الكهربائى الهوائى (أبو غالب/ رشيد ٢ NDRPS2) للبـرجين (٢١،٢٠) الجارى تنفيذها فى نطاق محافظة الجيزة بالقوة الجبرية


 

تصل إلى 7%، غرامة على تأخر سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

كيف تجاوزنا الصيف بلا انقطاعات؟ متحدث الكهرباء يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرارات وزارة الكهرباء تنفيذ وصلات خطوط الكهرباء تنفيذ وصلات خطوط الكهرباء بالقوة الجبرية

مواد متعلقة

تصل إلى 7%، غرامة على تأخر سداد فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر

كيف تجاوزنا الصيف بلا انقطاعات؟ متحدث الكهرباء يجيب

المشاط: 136.3 مليار جنيه استثمارات بقطاع الكهرباء في خطة 2025/ 2026

تعرف على المخالفات التي حددها القانون لمنع توصيل الكهرباء للعقارات

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads