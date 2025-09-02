الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

طائرة الاحتلال تلقي منشورات ضد حزب الله في جنوب لبنان (صورة)

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

ألقت طائرة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منشورات تحريضية ضد "حزب الله" اللبناني في بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان.

إعادة تأهيل بنية تحتية عسكرية تحت الأرض في خدمة حزب الله 

وجاء في المنشورات: "هذا التراكتور (جرافة) يعمل لإعادة تأهيل بنية تحتية عسكرية تحت الأرض في خدمة حزب الله لا فائدة اقتصادية من المعاملات المشبوهة مع الحزب.. ابتعدوا عن حزب الله وأشخاصه. فهم الذين يمنعون إعادة الإعمار الوطني".

إسرائيل استهدف عنصرا "مهما" في "حزب الله"

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي نشر مقطع فيديو في وقت سابق يظهر فيه عملية استهداف الجرافة الموجودة في الصورة.

وقال في بيان إنه استهدف عنصرا "مهما" في "حزب الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرة الإحتلال الإسرائيلية حزب الله جنوب لبنان

مواد متعلقة

125 سنة لبنان، قصة جمع الموارنة والسنة والشيعة في وطن واحد

10 غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

جيش الاحتلال يزعم: استهدفنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في الشقيف جنوبي لبنان

قبل انطلاق حفله في بيروت، رئيس وزراء لبنان يستقبل عمرو دياب

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

صفقات الزمالك “فشنك”، ونجاح محدود لـ ألفينا وشيكو بانزا

قرار جديد في الأهلي قبل التعاقد مع خليفة ريبيرو

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads