طائرة الاحتلال تلقي منشورات ضد حزب الله في جنوب لبنان (صورة)

ألقت طائرة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منشورات تحريضية ضد "حزب الله" اللبناني في بلدة رب ثلاثين في جنوب لبنان.

إعادة تأهيل بنية تحتية عسكرية تحت الأرض في خدمة حزب الله

وجاء في المنشورات: "هذا التراكتور (جرافة) يعمل لإعادة تأهيل بنية تحتية عسكرية تحت الأرض في خدمة حزب الله لا فائدة اقتصادية من المعاملات المشبوهة مع الحزب.. ابتعدوا عن حزب الله وأشخاصه. فهم الذين يمنعون إعادة الإعمار الوطني".

إسرائيل استهدف عنصرا "مهما" في "حزب الله"

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي نشر مقطع فيديو في وقت سابق يظهر فيه عملية استهداف الجرافة الموجودة في الصورة.

وقال في بيان إنه استهدف عنصرا "مهما" في "حزب الله".

