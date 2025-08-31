الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

10 غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

قالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، إن أكثر من 10 غارات إسرائيلية استهدفت الجنوب اللبناني.

استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في “الشقيف”

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في "الشقيف" جنوبي لبنان

وادعى جيش الاحتلال أن: النشاط العسكري لـ حزب الله في "الشقيف" يشكل خرقا للتفاهمات مع لبنان.

مجلس الأمن يعتمد بالإجماع تمديد ولاية اليونيفيل في ‎لبنان

واعتمد مجلس الأمن الدولي مساء الخميس الماضي، بالإجماع قرارا يمدد ولاية قوات اليونيفيل في ‎لبنان للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.  

وتضمن قرار تمديد ولاية اليونيفيل دعوة دولة الاحتلال لسحب قواتها من شمال الخط الأزرق و5 مواقع في الأراضي اللبنانية.  

ودعا قرار تمديد ولاية اليونيفيل السلطات اللبنانية للانتشار في أي مواقع تخليها إسرائيل بدعم من الأمم المتحدة. 

ترحيب لبناني بتمديد ولاية اليونيفيل

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: “أرحب بقرار مجلس الأمن الذي مدد ولاية اليونيفيل حتى نهاية عام 2026”. 

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: “قرار مجلس الأمن جدد دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الـ5 التي لا تزال تحتلها”. 

الجنوب اللبناني جيش الاحتلال لبنان الاحتلال الإسرائيلي حزب الله

