انهيار أجزاء من منزل بغرب المنصورة دون خسائر في الأرواح (صور)

شهد شارع السبكي المتفرع من شارع الجلاء بنطاق حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، انهيار أجزاء من منزل دون حدوث أي خسائر بالأرواح.

انهيار بأحد المنازل بشارع الشبكي بالمنصورة

وكلف محمد أمين الدمرداش، رئيس حي غرب المنصورة، بعرض العقار على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقار.

سرعة التعامل الفوري مع الأزمات والكوارث

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن سرعة التعامل الفوري مع الأزمات والكوارث فور وقوعها وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة.

وفور تلقي غرفة العمليات الأخطار بحدوث إنهيار بأحد المنازل بنطاق حي غرب، وجه رئيس حى غرب المنصورة بسرعة التعامل الفورى ورفع الآثار الناجمة عن الواقعة.

تحرك فوري لنواب رئيس حي غرب المنصورة وحضور أمني

على الفور توجه نائبي رئيس حي غرب المنصورة الدكتور طارق جاد، وطاقم العمل برئاسة الحى المشكل من فادى محمد مدير المتابعة الميدانية، وبلال ثروت نعيم مسئول الأزمات والكوارث، ومسئولي الإدارة الهندسية من فنيين ولجنة المنشآت إلى موقع العقار الكائن بشارع السبكي المتفرع من شارع الجلاء، وذلك بحضور أمني من قسم أول.

انهيار جزئى ببلكونة الدور الأول العلوي دون حدوث أي خسائر بالأرواح

تبين وجود انهيار جزئي ببلكونة الدور الأول العلوي دون حدوث أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات، وعلى الفور جاري إخلاء العقار وعمل كوردون أمني بمحيط العقار حرصا" على المارة والمواطنين، والعمل على رفع الآثار الناجمة عن الواقعة وفتح الشارع للمارة والمواطنين.

ووجه "رئيس حي غرب المنصورة " مدير الإدارة الهندسية، ومسئولي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط على سرعة عرض العقارالذي حدث به الانهيار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراء اللازم والرأي المناسب فيما يخص سلامة العقارات حرصا على سلامة المواطنين.

