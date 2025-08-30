السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عائلات الأسرى: حكومة نتنياهو تريد حربا أبدية وتقديم أولادنا قربانا

عائلات الأسري الإسرائيليين،
عائلات الأسري الإسرائيليين، فيتو

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، إن وجهة حكومة نتنياهو هي حرب أبدية وتقديم الرهائن قربانا خلافا لرغبة الشعب.

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: ثمة خيار جدي على الطاولة لإعادة الرهائن ومنع مقتل مزيد من الجنود.

 

خطط احتلال قطاع غزة

في غضون ذلك، قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، مساء الجمعة، إن خطط دولة الاحتلال الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالا على قيادته السياسية والعسكرية.

وأضاف أبو عبيدة: "خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله.. مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال.. مجاهدونا سيلقنون الغزاة دروسا قاسية بعون الله".
 

سنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان

وتابع أبو عبيدة: "مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه النازيون قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف.. مجرم الحرب نتنياهو ووزراؤه قرروا أن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد".

واستطرد أبو عبيدة: "سنحافظ على أسرى العدو قدر استطاعتنا وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات الظروف.. وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عائلات الأسرى الإسرائيليين هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين مساء اليوم حكومة نتنياهو نتنياهو الاسري الإسرائيليين أبو عبيدة احتلال غزة

مواد متعلقة

إعلام عبري: جيش الاحتلال يرجح نجاة وزير دفاع الحوثيين ورئيس أركانهم بعد الغارات الأخيرة

63 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

بعد هجوم الاحتلال، الحوثيون يكلفون "محمد مفتاح" بالقيام بأعمال رئيس وزرائهم

إعلام عبري يزعم بدء إخلاء مدينة غزة بعد 10 أيام، والقسام تتوعد

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

وزير النقل يتوجه لمكان حادث قطار مطروح ويكلف بتشكيل لجنة فنية لكشف الملابسات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads