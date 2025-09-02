الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

التحقيقات: بعثرة بمحتويات شقة عثر بداخلها على جثة شخص في حالة تحلل بالمطرية

انتقل فريق من  نيابة المطرية لمعاينة شقة عثر بداخلها على جثة شخص في حالة تحلل بدائرة القسم وأمرت بتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقت مباحث  قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالطابق الرابع في عقار قديم، علي الفور انتقلت قوات الأمن الي مكان البلاغ.

وبإجراء المعاينة تبين العثور على آثار بعثرة في محتويات الشقة، كما عثر على جثة شخص في العقد الرابع من العمر ملقاة داخل غرفة النوم، في حالة تحلل، ولم يعثر بحوزته على ما يثبت هويته
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

