تجديد حبس عاطل متهم بممارسة أعمال البلطجة في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس عاطل متهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بمنطقة المرج، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهم إنه كان يحمل السلاح الأبيض استعدادا للتشاجر مع شريكه في الأعمال الاجرامية بعد أن خانه ولم يعطيه حصيلته من نشاطهم الآثم.

وأشار المتهم إلى أنه يستخدم السلاح أيضا في ترهيب المواطنين وسرقتهم بالإكراه.

فيديو لشخص يمارس أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالمرج

كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بعد الفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته "سلاح أبيض ساطور"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

