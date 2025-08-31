اعترافات صادمة لعاطل متهم بممارسة البلطجة في المرج

أدلى عاطل متهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بمنطقة المرج باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.

وقال المتهم إنه كان يحمل السلاح الأبيض استعداد للتشاجر مع شريكه في الأعمال الاجرامية بعد أن خانه ولم يعطيه حصيلته من نشاطهم الإثم.

وأشار المتهم إلى أنه يستخدم السلاح أيضا في ترهيب المواطنين وسرقتهم بالإكراه.

فيديو لشخص يمارس أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالمرج



كانت مديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

بعد الفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته "سلاح أبيض ساطور"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.