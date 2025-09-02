الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بحضور السيسي، الأوقاف تحتفل غدا بذكرى المولد النبوي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هجريا غدًا الأربعاء وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس -في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “أخواتي وأبنائي، مسلمي مصر بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة حلول ذكرى ميلاد أشرف الخلق سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- داعيًا الله تعالى لكم بدوام التوفيق والنجاح ولمصرنا العزيزة بالمزيد من التقدم والرخاء".
 

وزارة الأوقاف المولد النبوي الشريف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

