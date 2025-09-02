الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي

انقلاب سيارة ميكروباص،
انقلاب سيارة ميكروباص، فيتو

تمكن رجال المرور من رفع آثار حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الإسكندرية الصحراوى اليوم 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

