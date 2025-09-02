رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الدائري بالمنصورة (صور)

شهد الطريق الدائري بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، انقلاب سيارة نقل "تريلا" محملة بكمية كبيرة من الحجارة الدبش مما تسبب في شلل مروري بالطريق.

انتقال عاجل للتعامل مع الحادث

على الفور تدخلت رئاسة مركز ومدينة المنصورة من خلال التدخل السريع للحد من مخاطر الأزمات والكوارث للتعامل مع حادث انقلاب وإعادة فتح الطريق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمحافظة على سلامة المواطنين وتيسير حركة المرور بالطرق وحل مشاكل المواطنين بأسرع وقت تحقيقا لرضاهم.

فتح الطريق وانتظام حركة المرور

على الفور انتقل رئيس مركز مركز ومدينة المنصورة وفريق العمل الميدانى برئاسة المركز وإدارة مرور الدقهلية لموقع الحادث بمصاحبة المعدات وتم رفع سيارة النقل، وتم غسل الطريق وشفط الأتربة بالمكنسة وتم فتح الطريق وانتظام حركة المرور.

