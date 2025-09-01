خطة لإعادة هيكلة إدارة الطلاب الوافدين ودعمها بجامعة المنصورة

عَقَدَت إدارة الطلاب الوافدين اجتماعًا مع مسؤولي المكاتب الفرعية للطلاب الوافدين بكليات الجامعة، وذلك في إطار ريادة جامعة المنصورة الدولية ودعمها المستمر لملف الطلاب الوافدين، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة

خطةٍ لإعادة هيكلة إدارة الطلاب الوافدين

وتناول الاجتماعُ عرضَ خطةٍ لإعادة هيكلة إدارة الطلاب الوافدين بما يعزِّز كفاءة العمل الأكاديمي والإداري، إلى جانب مناقشة آليات القيد والتسجيل وتبسيط الإجراءات، واستعراض إحصاءات حديثة حول أعداد الطلاب الوافدين بالجامعة، كما جرى بحثُ سُبل تطوير الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة لهم، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الطلاب الوافدين، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، والدكتور أحمد صلاح، نائبي المشرف العام على الطلاب الوافدين، إلى جانب مسؤولي المكاتب الفرعية بالكليات.

ملف الطلاب الوافدين يُعَدُّ أولوية استراتيجية للجامعة

وفي تصريحات صحفية، أكَّد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة مستمرة في تعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية والخدمات الطلابية المقدمة للوافدين، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون الوجهة التعليمية المفضلة لهم، وأضاف أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، واستكمالًا لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جعل الجامعات المصرية مقصدًا رئيسيًّا للطلاب الوافدين من مختلف الدول.

ملف الطلاب الوافدين يُعَدُّ أولوية استراتيجية للجامعة

ومن جانبه، استهل الدكتور المعتصم بالله البحراوي اللقاءَ بكلمة ترحيبية عبَّر خلالها عن تقديره لجهود مسؤولي المكاتب الفرعية، مشددًا على أن ملف الطلاب الوافدين يُعَدُّ أولوية استراتيجية للجامعة، باعتبارهم سفراء لجامعة المنصورة في بلدانهم وشركاء في تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين الشعوب، وأكَّد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية لدعم الطلاب الوافدين وتوفير بيئة تعليمية وخدمية متميزة لهم، بما يعزِّز مكانة جامعة المنصورة كصرح تعليمي رائد محليًّا ودوليًّا.

الاجتماع استعدادات الكليات للعام الأكاديمي الجديد 2025/2026

كما بحث الاجتماع استعدادات الكليات للعام الأكاديمي الجديد 2025/2026، والتي تشمل استقبال الطلاب الجدد وتوفير مختلف أوجه الدعم الأكاديمي والاجتماعي؛ بما يسهم في دمجهم داخل المجتمع الجامعي ويُثري تجربتهم التعليمية والثقافية.

استعراض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات وآليات تنفيذها

بالإضافة إلى استعراض القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات وآليات تنفيذها، ولا سيما ما يتعلق بالمعاملة المالية للطلاب الوافدين للعام الأكاديمي 2025/2026، وكذلك الرسوم المستندية الخاصة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.