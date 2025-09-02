الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بترويج الحشيش في بولاق أبو العلا

محكمة، فيتو
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بمعاقبة عاطل متهم بترويج مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالسجن المشدد 5 سنوات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان (ع. ع) عاطل بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا حاز وأحرز كمية من المواد المخدرة متخذا من منطقة سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى.

وأضافت التحقيقات أنه بناء على معلومات سرية تفيد بقيام المتهم ببيع وترويج الحشيش المخدر بمنطقة بولاق أبو العلا تم إجراء التحريات التي أكدت صحة ما ورد من معلومات وبإخطار النيابة العامة أصدرت قرارا بضبط واحضار المتهم.


على الفور انتقلت قوة امنية الي مكان المتهم وبضبطه وبتفيش مسكنه عثر على كيس بلاستيكى أسود اللون بداخله 3 قطع بنية متوسطة الحجم ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول بقانون المخدرات ووزنت صافيا 140 جراما.


واعترف المتهم بالاتجار في المواد المخدرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 

محكمة جنايات مستأنف القاهرة مخدر الحشيش قسم شرطة بولاق أبو العلا النيابة العامة

