الخارجية الإيرانية: أمريكا لا تبدي حسن النية وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية

قالت الخارجية الإيرانية إن أمريكا لا تبدي حسن النية وتسعى إلى فرض الضغوط غير القانونية على إيران.

شدد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف على عزم بلاده مواجهة قرار الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بإعادة تفعيل العقوبات الدولية والأممية على بلاده (سناب باك).

وقال في تصريحات اليوم الثلاثاء في جلسة علنية للبرلمان: "سنعتمد قرارًا موحدًا قريبًا للردع في مواجهة آلية الزناد".



كما شدد قاليباف على أن "الترويكا" لا تمتلك حق تفعيل آلية الزناد.

واعتبر أن "قرارات الأمم المتحدة ليست مجرد حبر على ورق لكنها لا تحمل تداعيات مؤثرة على الاقتصاد الإيراني".

أتت تلك التصريحات فيما يرتقب أن يصوت البرلمان الإيراني، على مشروع قانون ملزم للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

