الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
سياسة

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، أسمى آيات التهاني وأصدق الأمنيات الطيبة بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد الرحمة المهداة، ونور الهداية للبشرية جمعاء، صلى الله عليه وسلم.

ونحن إذ نغتنم هذه المناسبة العطرة؛ لنشيد بما تحقق لمصر في ظل قيادتكم الرشيدة من إنجازات راسخة وخطوات واثقة نحو البناء والاستقرار، مؤكدين ثقتنا في استمرار مسيرتكم الوطنية التي تحفظ للوطن أمنه وتحقق لشعبه الكريم ما يصبو إليه من رفعة وازدهار.

وندعو المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكل عام وفخامتكم بخير".

 

