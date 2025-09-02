الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ذكرت أجهزة الرصد الزلزالي العراقية أنه تم رصد هزة أرضية بقوة (4) درجات على مقياس ريختر في محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق.

 هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر

ومنذ قليل، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن ولاية ألاسكا الأمريكية شهدت اليوم الثلاثاء هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع على بعد 107 كيلومترات من منطقة "أتكا" بالولاية، وعلى عمق 22.9 كيلومتر.

وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة

وبحسب التقارير الأمريكية ؛ فلم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

يشار إلى أن ألاسكا تقع فوق حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة التقاء صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني قوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرصد الزلزالي العراقية هزة أرضية ريختر العراق

مواد متعلقة

العراق: خطة لترحيل الأجنبيات من السجون إلى بلدانهن

استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران مؤقتًا

بها 20 ألف ضحية، العراق يبدأ فتح أكبر مقابر داعش الجماعية في الموصل (فيديو)

العراق تكشف حقيقة إغلاقها منفذ القائم الحدودي مع سوريا

العراق وإيران يوقعان اتفاقية أمنية مشتركة تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود

الأكثر قراءة

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads