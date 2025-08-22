استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران مؤقتًا

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، باستئناف الرحلات الجوية بين مطار بغداد الدولي وإيران بعد إغلاق السلطات الإيرانية أجواء البلاد مؤقتًا.

وكان مصدر مطلع قد كشف، أمس الخميس، عن إقدام السلطات الإيرانية عند الساعة العاشرة ليلًا، على إغلاق أجوائها بشكل مفاجئ ومنع حركة الطيران.

وأوضح المصدر، أن “رحلة عراقية كانت مقررة من مطار بغداد الدولي إلى طهران تم إيقافها قبل الإقلاع، وجرى إنزال المسافرين من الطائرة”.

وأعلنت وزارة النقل العراقية أمس الخميس عن تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية، بعد استئنافها منتصف يوليو الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بعد تنسيق رفيع المستوى بين الجهات الأمنية والرقابية المعنية وتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وبناءً على الظروف الأمنية حاليًا لحركة النقل الجوي.

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية منتصف يوليو الماضي باشرت التخطيط لتسيير أربع رحلات أسبوعيًا، تشمل رحلتين انطلاقًا من مطار بغداد الدولي ورحلتين من مطار النجف الأشرف بعد وقف مؤقت فرضته التطورات الأمنية الإقليمية في الآونة الماضية.

وكان قرار الاستئناف السابق يُعد جزءًا من استراتيجية وطنية لتوسيع شبكة الرحلات الجوية بالتزامن مع موسم زيارة الأربعين، بهدف تعزيز الروابط الإقليمية مع دول مثل باكستان وتركيا والبحرين ولبنان إلى جانب إيران.

