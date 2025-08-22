الجمعة 22 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران مؤقتًا

مطار بغداد
مطار بغداد

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، باستئناف الرحلات الجوية بين مطار بغداد الدولي وإيران بعد إغلاق السلطات الإيرانية أجواء البلاد مؤقتًا. 

وكان مصدر مطلع قد كشف، أمس الخميس، عن إقدام السلطات الإيرانية عند الساعة العاشرة ليلًا، على إغلاق أجوائها بشكل مفاجئ ومنع حركة الطيران. 

وأوضح المصدر، أن “رحلة عراقية كانت مقررة من مطار بغداد الدولي إلى طهران تم إيقافها قبل الإقلاع، وجرى إنزال المسافرين من الطائرة”.

وأعلنت وزارة النقل العراقية أمس الخميس عن تعليق الرحلات الجوية من مطار بغداد الدولي إلى الجمهورية الإيرانية، بعد استئنافها منتصف يوليو الماضي. 

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي بعد تنسيق رفيع المستوى بين الجهات الأمنية والرقابية المعنية وتوجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، وبناءً على الظروف الأمنية حاليًا لحركة النقل الجوي. 

وكانت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية منتصف يوليو الماضي باشرت التخطيط لتسيير أربع رحلات أسبوعيًا، تشمل رحلتين انطلاقًا من مطار بغداد الدولي ورحلتين  من مطار النجف الأشرف بعد وقف مؤقت فرضته التطورات الأمنية الإقليمية في الآونة الماضية. 

وكان قرار الاستئناف السابق يُعد جزءًا من استراتيجية وطنية لتوسيع شبكة الرحلات الجوية بالتزامن مع موسم زيارة الأربعين، بهدف تعزيز الروابط الإقليمية مع دول مثل باكستان وتركيا والبحرين ولبنان إلى جانب إيران. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العراق السلطات الايرانية مطار بغداد الدولي الجمهورية الإيرانية بغداد

الأكثر قراءة

موعد الإعلان عن مسابقة جديدة لوظيفة معلم مساعد بالحصة

على طريقة شيكابالا، اقتراح مثير من ياسر ريان لمشاركة عبد الله السعيد مع الزمالك

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

تزامنا مع تهديدات بالترحيل، إدارة ترامب تراجع تأشيرات 55 مليون أجنبي

جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في انهيار منزل بسوهاج

بعد اعتقاله، شقيق لاهور شيخ جنكي يهدد بـ"تدمير السليمانية"

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقناة الناقلة

مدبولي يشارك في الجلسة الختامية لمؤتمر "تيكاد 9" باليابان

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نشرة جرائم الأسبوع.. مقتل لاعبة الجودو واعترافات مثيرة لـ «بنت مبارك» المزعومة وانتهت بتنفيذ الإعدام في قاتل شيماء جمال (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقتها ببدء مرحلة جديدة كلها تفاؤل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads