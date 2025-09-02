الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحتك في خطر، عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض وعلماء يحذرون من تأثيرها

عاصفة شمسية تضرب
عاصفة شمسية تضرب الأرض

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي بمعهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوصول سحابة بلازما إلى الأرض وبدء عاصفة مغناطيسية.


وأفاد العلماء بأن السحابة ناتجة عن "بُصاق شمسي" قوي (Flare) وقع قبل يومين على سطح الشمس. 

وقد رصدت المركبة الفضائية العاملة عند نقطة لاجرانج (L1) – وهي نقطة توازن جاذبية بين الأرض والشمس – مرور الجبهة الأمامية للانبعاث البلازمي عند الساعة 23:35 بتوقيت موسكو، بسرعة بلغت 650 كيلومترًا في الثانية.

وأكد الخبراء أن عاصفة مغناطيسية بمستوى G2-G3 قد بدأت فعليًا، وفق بيانات مراكز الرصد الأرضية، مشيرين إلى أن الذروة قد تصل إلى مستوى G3، وهو ما يُصنف على أنه عاصفة متوسطة إلى قوية. 

وفي هذا السيناريو، يمكن أن تؤدي التفاعلات بين الجسيمات المشحّعة والغلاف المغناطيسي إلى اضطرابات في الاتصالات اللاسلكية، وتداخلات في أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وانطلاق إنذارات كهربائية خاطئة في الشبكات الحامية.

كما يتوقع تشكل الأضواء القطبية (الشفق القطبي) بشكل رئيسي فوق المناطق القطبية، لا سيما في الدول الإسكندنافية وكندا، مع احتمال ظهورها بشكل متفرق في مناطق شمال غرب روسيا.

وحذر العلماء من التأثيرات المحتملة على صحة بعض الفئات الحساسة، خاصة من يعانون من اضطرابات في ضغط الدم أو الجهاز العصبي، إذ قد تظهر أعراض مثل الصداع، والأرق، وضعف عام، وانخفاض مؤقت في الضغط الدموي، داعين هؤلاء إلى توخي الحذر ومراقبة حالتهم الصحية خلال الأيام القادمة.

