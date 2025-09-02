الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
خلافات بين السقا وياسمين رئيس في هيروشيما

السقا وياسمين رئيس
السقا وياسمين رئيس

تشهد أحداث فيلم هيروشيما الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وياسمين رئيس خلافات تقع بينهما بسبب اختلاف الطباع بينهما، ولكن مع مرور الأحداث يتدخل أحد الأصدقاء بينهما.

 

ويواصل الفنان أحمد السقا تصوير أحداث دوره في فيلم “هيروشيما”  داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ويستمر التصوير لمدة أسبوع.

 

وتنتقل أسرة العمل بعد ذلك لأحد الديكورات الرئيسية للعمل بمنطقة السادس من أكتوبر، ويشارك في بطولة العمل  والفنانة ياسمين رئيس.

 

أحداث فيلم هيروشيما

وتشهد أحداث فيلم “هيروشيما ” قصة حب تجمع السقا وياسمين، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال، وجاري حاليًا التعاقد بشكل رسمي مع باقي النجوم المشاركين في العمل. 

أحمد السقا 

ويعرض خلال الفترة الحالية فيلم “أحمد وأحمد” للنجم أحمد السقا والفنان أحمد فهمي، في دور العرض السينمائي، حيث تم طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025.  

وينتمي فيلم “أحمد وأحمد” لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان معًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة، وتتوالى الأحداث. 

