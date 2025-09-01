بايرن ميونخ يأمل في حسم صفقة مهاجم تشيلسي قبل انتهاء الميركاتو الصيفي

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الإثنين، عن عودة الروح لمفاوضات بايرن ميونخ مع تشيلسي، بشأن المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون.

بايرن ميونخ يرغب في ضم جاكسون من تشيلسي

واستأنف بايرن ميونخ مفاوضاته مع تشيلسي بشأن صفقة انتقال السنغالي نيكولاس جاكسون إلى الفريق البافاري على سبيل الإعارة.

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن هناك تفاؤل داخل بايرن ميونخ بشأن التوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم نيكولاس جاكسون، بعد تعثر الصفقة يوم السبت الماضي.

وكان تشيلسي قد منح جاكسون الإذن بالسفر لإجراء الفحص الطبي في ميونخ، ومع ذلك، أبلغوا بايرن يوم السبت، أنهم لن يمضوا قدمًا في الصفقة بعد إصابة ليام ديلاب، في الفوز على فولهام (2-0) في وقت سابق من ذلك اليوم.

واستمر جاكسون في ميونخ بعد سفره لإتمام انتقاله، مع التفاوض على إعارة تتضمن التزامًا بالشراء.

تفاصيل صفقة جاكسون المحتملة مع بايرن ميونخ

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن جاكسون سينتقل إلى بايرن على سبيل الإعارة حتى صيف 2026 مع أحقية الشراء.

وأضاف رومانو، أن جاكسون وافق بالفعل على عقد مدته 5 مواسم مع بايرن، حال انضمامه بشكل نهائي بعد نهاية فترة الإعارة.

وأشار رومانو، إلى أن قيمة الإعارة ستتراوح ما بين 15 إلى 16.5 مليون يورو.

أرقام نيكولاس جاكسون

وانضم جاكسون إلى تشيلسي قادمًا من فياريال في صيف 2023، وسجل 30 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة للنادي اللندني في 81 مباراة.

ويستمر عقد جاكسون مع تشيلسي حتى عام 2033 بعد أن وقع عقدًا جديدًا في سبتمبر الماضي.

