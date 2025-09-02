الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
عمرو يوسف يفاجئ عمرو أديب بصوته في الغناء

عمرو يوسف وعمرو دياب
عمرو يوسف وعمرو دياب وحلمي، فيتو

كشف الفنان عمرو يوسف خلال ظهوره في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، بقناة “إم بي سي مصر” أنه يجيد الغناء لكنه لا يملك صوتًا قويًا، قبل أن يفاجئ الجمهور بغناء مقطع من أغنية الهضبة عمرو دياب "على حبك".

تعليق عمرو أديب على غناء يوسف

الإعلامي عمرو أديب مازح يوسف قائلًا: "يا ولااا.. أنا قلت لك نص صحة عمرو دياب ونكسر الدنيا، بس هو جامد.. وبيضيع وقت كتير في موضوع الجيم ومش بشوفه بياكل خالص"، ليعلق عمرو يوسف بدعابة: "احنا ننزل الجيم من بكرة الصبح زي ما بيعمل ونحافظ على أكلنا ده مش بياكل خالص".

أكلات عمرو يوسف المفضلة

وتحدث الفنان عن حبه الشديد للأكلات المصرية الأصيلة، قائلا: "أنا بحب البط، الملوخية، الكشري البيتي، صينية الرقاق والمحشي"، مضيفًا أنه تناول الغداء عند شقيقته في نفس اليوم: "كانت عاملة لحمة وأكل عجبني جدًا ولحمة مفرومة، فبشكرها على الهواء".

