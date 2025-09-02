الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فرقة aespa تشعل حماس الجمهور بصور جديدة بالمغرب من ألبومها المرتقب 'Rich Man'

فرقة aespa، فيتو
فرقة aespa، فيتو

 أثارت فرقة الفتيات الكورية الجنوبية aespa تفاعلًا كبيرًا بعد الكشف عن دفعة جديدة من الصور الترويجية لألبومها المصغر السادس، 'Rich Man'.

وقد تم تصوير هذه اللقطات التشويقية في المغرب بالتحديد في مدينة الرباط، مباشرة بعد مشاركة الفرقة الناجحة في مهرجان موازين العالمي.

في هذه الصور الفردية الجديدة، التي تم التقاطها في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، تظهر العضوات بإطلالات جريئة وحيوية، حيث يتخذن وضعيات تصوير مميزة إلى جانب دراجات نارية. 

كما يوحي الفيديو الترويجي المرافق للصور باستمرار السرد الفني الذي بدأ مع أغنية 'Dirty Work'، حيث يمكن تمييز لحن جذاب ومألوف بالفعل للجمهور، وهو جزء من أغنية 'Rich Man' التي قدمتها الفرقة مؤخرًا في إحدى حفلاتها الحية.

ومن المقرر أن يصدر الألبوم المصغر السادس لفرقة الكيبوب aespa في الخامس من سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

aespa فرقة الفتيات الكورية الجنوبية فرقة الكيبوب الكيبوب المغرب مهرجان موازين Rich Man

مواد متعلقة

بعد أدائها في موازين، فرقة AESPA تعلن عن تعاون جديد مع لعبة PUBG

فرقة aespa تبهر جمهور المغرب بأدائها في مهرجان موازين

الأكثر قراءة

قرارات جديدة عاجلة ضد سوزي الأردنية وعلياء قمرون وعبد العاطي

إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

خبر سار من "التموين" لأصحاب المنافذ التموينية

انفراد.. رفعت فياض يكتب: سبوبة اختيار عمداء المعاهد الخاصة تكشف إهدار المال العام.. لجان صورية للاختيار وتلاعب صارخ.. التجديد لـ 99% من الحاليين.. وفشل تجربة إلزام المعاهد بترشيح 3 أساتذة

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ تعرف على رد الإفتاء

هل يجوز ذكر النبي بدون سيدنا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads