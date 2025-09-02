فرقة aespa تشعل حماس الجمهور بصور جديدة بالمغرب من ألبومها المرتقب 'Rich Man'

أثارت فرقة الفتيات الكورية الجنوبية aespa تفاعلًا كبيرًا بعد الكشف عن دفعة جديدة من الصور الترويجية لألبومها المصغر السادس، 'Rich Man'.

وقد تم تصوير هذه اللقطات التشويقية في المغرب بالتحديد في مدينة الرباط، مباشرة بعد مشاركة الفرقة الناجحة في مهرجان موازين العالمي.

في هذه الصور الفردية الجديدة، التي تم التقاطها في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس، تظهر العضوات بإطلالات جريئة وحيوية، حيث يتخذن وضعيات تصوير مميزة إلى جانب دراجات نارية.

كما يوحي الفيديو الترويجي المرافق للصور باستمرار السرد الفني الذي بدأ مع أغنية 'Dirty Work'، حيث يمكن تمييز لحن جذاب ومألوف بالفعل للجمهور، وهو جزء من أغنية 'Rich Man' التي قدمتها الفرقة مؤخرًا في إحدى حفلاتها الحية.

ومن المقرر أن يصدر الألبوم المصغر السادس لفرقة الكيبوب aespa في الخامس من سبتمبر المقبل، في تمام الساعة الواحدة مساءً بتوقيت كوريا الجنوبية.

