المشدد 15 سنة لعاطل وعام لربة منزل بتهمة خطف شخص واحتجازه وتعذيبه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لعاطل وعام لربة منزل، لاتهامهما باستدراج شخص لمنزل المتهم الأول وخطفه، واحتجازه وتعذيبه بدنيًا بسلاح أبيض، وسرقة منقولاته ومبالغ مالية، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار زوهى أحمد، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، ووكيل النائب العام محمد جاد الحق وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمود أ ا خ" - 44 سنة عاطل، و"كريمة ع إ ا" 33 سنة عاطل، في الجناية رقم 7467 لسنة 2025 قسم الخصوص، والمقيدة برقم 1493 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهما في 2025/2/6 بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية، خطفا بالتحايل المجني عليه / محمد حمزاوي حمزة بأن استدرجته الثانية إلى مسكن المتهم الأول بزعم توصيلها قاصدة إبعاده عن أعين الناس والحول دون الاستغاثة وراودته عن نفسه وتمكنت من احتجازه داخل ذلك المسكن رفقه المتهم الأول وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أنه احتجزا المجني عليه محمد حمزاوي حمزة بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وبغير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بأن راودته عن نفسه وعذباه بدنيًا بالضرب بسلاح أبيض (سكين) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة أنه أكرها المجني عليه م ح بالقوة والتهديد على التوقيع بالبصمة على عشر ايصالات امانه بأن اشهرا في وجهه سلاح أبيض سكين مما بث الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الحصول علي توقيعه تحت وطأة ذلك التهديد وتلك القوة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنهم سرقا المنقولات والمبلغ المالي المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك بطريق٣ الإكراه وأشهر الثاني في وجهه سلاح أبيض (سكين)، فأعدما مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على المنقولات والمبلغ المالي خاصته - وقد ترك الإكراه اثر لجروح، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه وذلك بان التقطوا لها بجهاز هاتف مزود بكاميرا صورًا ومقاطع مرئية تحصلوا عليها بغير رضائه، بأن استدرجاه إلى ذلك المسكن ليهددها بما يخدش الشرف بغير رضاء المجني عليه.

وأوضح أمر الإحالة أنه حازا جوهرين مخدرين ميثامفتيامين احد مشتقات الفينثيل آمين)، و(ترامادول) وكان ذلك بقصد الاتجار، وأنه حازا بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين )، على النحو المبين بالتحقيقات.

