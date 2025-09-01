الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض التصويت على قرار ضد صفقة تبادل جزئية

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفض طرح قرار للتصويت في الحكومة يعارض المضي في صفقة تبادل جزئية.

ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين 

ويأتي هذا التطور وسط انقسام داخل الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن شروط الصفقة ومداها، خاصة في ظل الضغوط المتصاعدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين.

ماذا بعد امتناع نتنياهو عن التصويت؟

ويرى مراقبون أن امتناع نتنياهو عن التصويت قد يفتح المجال أمام تفاهمات جزئية، لكنه في الوقت ذاته يعكس حذرا سياسيا من الدخول في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التي أبدت تأييدها لمثل هذه الصفقة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس الشاباك أيدوا الصفقة الجزئية المطروحة مع حماس.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن رئيس الموسـاد، ديفيد برنياع،  طلب من المجلس الأمني المصغر تمرير الصفقة الجزئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام إسرائيلي نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال عائلات الأسرى الإسرائيليين الاسري الإسرائيليين

مواد متعلقة

رئيس الموساد ورئيس أركان الاحتلال والقائم بأعمال رئيس الشاباك يؤيدون الصفقة الجزئية مع حماس

رئيس المعارضة الإسرائيلية: فوز نتنياهو مجددا يعني نهاية المشروع الصهيوني

القناة 13 الإسرائيلية: ضغوط متزايدة على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل اقتحام غزة

الأكثر قراءة

خبر سار من "التموين" لأصحاب المنافذ التموينية

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

انفراد.. رفعت فياض يكتب: سبوبة اختيار عمداء المعاهد الخاصة تكشف إهدار المال العام.. لجان صورية للاختيار وتلاعب صارخ.. التجديد لـ 99% من الحاليين.. وفشل تجربة إلزام المعاهد بترشيح 3 أساتذة

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

قناة الأهلي تكشف عن المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو

قرار جديد من جون إدوارد ببيع لاعب الزمالك في يناير

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ تعرف على رد الإفتاء

هل يجوز ذكر النبي بدون سيدنا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads