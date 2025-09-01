إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض التصويت على قرار ضد صفقة تبادل جزئية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفض طرح قرار للتصويت في الحكومة يعارض المضي في صفقة تبادل جزئية.

ضغوط عائلات الأسرى الإسرائيليين

ويأتي هذا التطور وسط انقسام داخل الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن شروط الصفقة ومداها، خاصة في ظل الضغوط المتصاعدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين.

ماذا بعد امتناع نتنياهو عن التصويت؟

ويرى مراقبون أن امتناع نتنياهو عن التصويت قد يفتح المجال أمام تفاهمات جزئية، لكنه في الوقت ذاته يعكس حذرا سياسيا من الدخول في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التي أبدت تأييدها لمثل هذه الصفقة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الاثنين، بأن رئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس الموساد والقائم بأعمال رئيس الشاباك أيدوا الصفقة الجزئية المطروحة مع حماس.

وفي السياق ذاته، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال، في تقرير لها اليوم الإثنين، أن رئيس الموسـاد، ديفيد برنياع، طلب من المجلس الأمني المصغر تمرير الصفقة الجزئية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.