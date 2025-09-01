الإثنين 01 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: انتحال صفة طبيب أمر مجرم وهذه عقوبته في القانون

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار، فيتو
قال  الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة: إن انتحال صفة طبيب أمر مجرم قانونا، مشددًا، على أن قانون مزاولة المهنة ينص على أن منتحل صفة الطبيب يعاقب بالحبس سنتين أو بالغرامة، وإذا أجرى أي نوع من التدخل الجراحي أدى إلى أي مشكلة يعاقب بالحبس من 3 إلى 10 سنوات.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شادي شاش وآية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا": "قانونا مزاولة المهنة والعقوبات يعاقبان كل من ينتحل صفة طبيب، ووزارة الصحة تشن حملات وتعلن عن منتحلي صفة الأطباء، ونجري حملات دوري مرتبة ومفاجئة، وبالتالي، فإن المرور الدوري على أماكن تقديم الخدمة سواء كان حكومي أو خاص جزء من منظومة العمل في وزارة الصحة".

وشدد، على أن مقدمة الخدمة لا يجب أن يشعر بأي إساءة إذا سُئل عن ترخيص المكان أو ترخيص مزاولة المهنة، مشددًا، على أن للوزارة حق التأكد من ترخيص المنشأة وترخيص مقدم الخدمة، وبخاصة في الأماكن التي تشهد تدخلات جراحية.

