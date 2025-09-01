6 رحلات عمرة وجوائز مالية في المسابقة الكبرى للقرآن بكوم النور بالدقهلية

للعام السابع على التوالي..

أقيمت بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية المسابقة الكبرى للقرآن الكريم للعام السابع على التوالى، بحضور نخبة من العلماء والدعاة والقيادات التنفيذية، إضافة إلى المتسابقين وأسرهم الذين توافدوا لمتابعة فعاليات الحفل الختامى فيما أشرف على التنظيم كلا من الشيخ أحمد غيط إمام وخطيب مسجد حمزة البدرى والمشرف العام على المسابقة والمهندس أسامة سمرى والشيخ سالم جوده.



بدأ الحفل بكلمة ترحيبية للتعريف بالمسابقة، تلاها تلاوة قرآنية للقارئ أحمد السعدني، ثم ألقى عدد من كبار العلماء كلماتهم، من بينهم الدكتور أحمد ربيع يوسف العميد الأسبق لكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور أحمد يسري أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، والدكتور خالد حمد ناصف أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، واللواء أركان حرب دكتور أحمد النحاس الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية.

غرس روح التنافس الشريف بين الأجيال الجديدة

كما شارك فى الحفل الشيخ سيد زغل مدير إدارة أوقاف ميت غمر، والشيخ سعيد هزاع، حيث أشادوا جميعًا بأهمية هذه المسابقة فى ترسيخ القيم القرآنية وغرس روح التنافس الشريف بين الأجيال الجديدة.

وأكد الداعية الإسلامى الشيخ يسري عزام خلال كلمته، أن المسابقة أصبحت منارة سنوية بالقرية، وميدانًا لإكتشاف المواهب القرآنية، مشيدًا بالجهود المبذولة لاستمرارها بهذا الزخم للعام السابع على التوالي.

وفى أجواء مفعمة بالفرحة والإيمان، تم الإعلان عن الجوائز الكبرى، والتى تضمنت ست رحلات عمرة لبيت الله الحرام، بجانب جوائز مالية قيمة للفائزين بالمستويات المختلفة.

كما تم تكريم أوائل المستوى الأول وإعلان أسمائهم وسط تصفيق الحضور، قبل أن يُختتم الحفل بتوزيع باقي الجوائز على الفائزين بالمستويات كافة وفقًا للجدول المعلن.

يذكر أن مسابقة كوم النور الكبرى قد رسخت مكانتها كواحدة من أبرز الفعاليات القرآنية على مستوى محافظة الدقهلية، بما تمثله من دعم للطلاب والمتسابقين وتحفيز على حفظ كتاب الله وتلاوته.

