وزير الخارجية البريطاني: لا نرى أي تناقض بين حل الدولتين والتزامنا بأمن إسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين: يجب إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غــزة والسماح بعمل المنظمات الدولية.

وزير الخارجية البريطاني: سعى لندن للاعتراف بدولة فلسطينية هدفه دعم حل الدولتين

وأضاف وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر صحفي اليوم إن مزيد من العمليات العسكرية في غـزة سيؤدي إلى إطالة الأزمة الإنسانية وتعميقها ونطالب بوقف فوري للعملية العسكرية في مدينة غــزة.

وتابع: نعمل مع منظمة الصحة العالمية لإجلاء أطفال مصـابين من غــزة إلى المملكة المتحدة وسعى بريطانيا للاعتراف بدولة فلســطينية هدفه دعم حل الدولتين ولا نرى أي تناقض بين حل الدولتين والتزامنا بأمن إســرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.