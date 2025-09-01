الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية البريطاني: لا نرى أي تناقض بين حل الدولتين والتزامنا بأمن إسرائيل

ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الاثنين:  يجب إدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غــزة والسماح بعمل المنظمات الدولية.

وزير الخارجية البريطاني: سعى لندن للاعتراف بدولة فلسطينية هدفه دعم حل الدولتين

وأضاف وزير الخارجية البريطاني في مؤتمر صحفي اليوم إن  مزيد من العمليات العسكرية في غـزة سيؤدي إلى إطالة الأزمة الإنسانية وتعميقها  ونطالب بوقف فوري للعملية العسكرية في مدينة غــزة.

وزير الخارجية البريطاني عقب محادثات في البيت الأبيض: هناك فرصة لحل دبلوماسي بشأن إيران

وزير الخارجية البريطاني يجري اتصالا بنتنياهو وعراقجي

وتابع:  نعمل مع منظمة الصحة العالمية لإجلاء أطفال مصـابين من غــزة إلى المملكة المتحدة وسعى بريطانيا للاعتراف بدولة فلســطينية هدفه دعم حل الدولتين ولا نرى أي تناقض بين حل الدولتين والتزامنا بأمن إســرائيل.

 

