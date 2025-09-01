إخلاء سبيل خادمة الفنان حمادة هلال بعد التصالح في واقعة سرقة فيلا التجمع الخامس

قررت النيابة المختصة، إخلاء سبيل الخادمة المتهمة بسرقة فيلا الفنان حمادة هلال وزوجته بمنطقة التجمع الخامس، وذلك عقب تصالح الطرفين.

واقعة سرقة فيلا التجمع الخامس

وكانت النيابة صرفت زوجة الفنان بعد الاستماع إلى أقوالها حول تفاصيل السرقة، التي كشفت التحريات الأولية أنها شملت حلق ألماس، هاتف آيفون 16 برو ماكس، وإكسسوارات خاصة.

وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، تمكن من ضبط الخادمة المتهمة بعد ساعات من البلاغ، واقتيادها لقسم الشرطة، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتعرض فيلا الفنان حمادة هلال للسرقة، فانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وباشرت التحقيق حتى جرى التوصل للمتهمة.

