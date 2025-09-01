الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخلاء سبيل خادمة الفنان حمادة هلال بعد التصالح في واقعة سرقة فيلا التجمع الخامس

حمادة هلال
حمادة هلال

قررت النيابة المختصة، إخلاء سبيل الخادمة المتهمة بسرقة فيلا الفنان حمادة هلال وزوجته بمنطقة التجمع الخامس، وذلك عقب تصالح الطرفين.

 

واقعة سرقة فيلا التجمع الخامس

وكانت النيابة صرفت زوجة الفنان بعد الاستماع إلى أقوالها حول تفاصيل السرقة، التي كشفت التحريات الأولية أنها شملت حلق ألماس، هاتف آيفون 16 برو ماكس، وإكسسوارات خاصة.

أخبار الحوادث اليوم: سرقة فيلا حمادة هلال..مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة..مجلس الدولة: ضياع أوراق القضية ليس دليل براءة المتهم

أمن القاهرة يحل لغز سرقة فيلا حمادة هلال بالتجمع

وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، تمكن من ضبط الخادمة المتهمة بعد ساعات من البلاغ، واقتيادها لقسم الشرطة، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيقات اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بتعرض فيلا الفنان حمادة هلال للسرقة، فانتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ، وباشرت التحقيق حتى جرى التوصل للمتهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حمادة هلال سرقة فيلا حمادة هلال النيابة العامة فيلا التجمع الخامس مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

أقوال زوجة حمادة هلال في بلاغ سرقة فيلتهم وسبب التنازل

أخبار الحوادث اليوم: سرقة فيلا حمادة هلال..مصرع 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة..مجلس الدولة: ضياع أوراق القضية ليس دليل براءة المتهم

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

هل كان الرسول يحتفل بيوم مولده؟، أزهري يوضح (فيديو)

ما هي شروط صحة الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads