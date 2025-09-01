هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن حدث غريب لجندي في بئر السبع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جنديًا يعاني من مشاكل نفسية، أقدم على مهاجمة حراس إحدى وحدات إعادة التأهيل في مدينة بئر السبع.

تدخل أمني إسرائيلي ضد جندي الاحتلال

وخلال المواجهة، قام الحراس بإطلاق النار على الجندي لوقف هجومه، دون الكشف بعد عن حجم إصاباته أو حالته الصحية.

تحقيق في ملابسات الجندي الإسرائيلي

الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا في ملابسات الحادث وظروفه، خاصة وأن الجندي كان يتلقى متابعة في إطار برامج إعادة التأهيل.

فتح تحقيق رسمي بشأن جثة الجندي الإسرائيلي

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قوات الأمن عثرت على جثة أحد الجنود في منطقة شمال إسرائيل، في ظروف غامضة.

وأشارت الهيئة إلى أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية باشرت تحقيقًا رسميًا للوقوف على ملابسات الحادث، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الجندي أو ظروف الوفاة.

